Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короныТАСС 07:18

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора. Такой инцидент произошел впервые за всю историю конкурса, об этом сообщили ТАСС в четверг организаторы конкурса.
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Никаких тату и мужчин: из-за чего может лишиться титула королева красоты

Вечерняя Москва15:10

«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула

Комсомольская правда07:52

«Мисс Москва» впервые за всю историю конкурса лишилась титула и короны

РИАМО09:47

Мисс Москва впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

РИА Новости09:31

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Вести.Ru07:26

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

ТАСС07:18

Юрист конкурса «Мисс Москвы» назвал причины лишения титула Алеси Семеренко

Москва 2411:57
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Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Американские истребители получат «убийцу» российских C-400

Обновлено в 18:25
Общество

Видеоагентство Ruptly стало вторым по просмотрам на YouTube в ФРГ

Видеоагентство Ruptly, которое входит в телесеть RT, стало вторым среди новостных СМИ Германии по количеству просмотров на YouTube в феврале 2019 года.
Обновлено в 18:43
Футбол

Жирков о пенальти: «Может, маленькое касание было»

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о поражении от Бельгии (1:3) в квалификации Евро-2020.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Общество

Хизри Абакарову представили 3D модель Дербента

Сегодня представители Фонда завершили работу и представили полученные результаты главе Дербента.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб

Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Политика

В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Главу Росгеологии Панова отправили в отставку

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

Обновлено в 15:38
Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Футбол

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Экономика

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Политика

Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Общество

Ассоциация поддержки резидентов СПВ выбрала главу и стала Ассоциацией резидентов ТОР и СПВ

Переизбран новый председатель Совета Ассоциации поддержки резидентов СПВ, а также обновлен состав совета на заседании 6 марта.
Обновлено в 18:50
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.
Обновлено в 18:30
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