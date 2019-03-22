Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короныТАСС вчера в 07:18
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора. Такой инцидент произошел впервые за всю историю конкурса, об этом сообщили ТАСС в четверг организаторы конкурса.
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с чего всё началось
24-летнюю Алесю Семеренко, ставшую «Мисс Москва» в 2018 году, лишили короны и титула за несоблюдение условий договора, сообщили организаторы конкурса в Instagram.Коммерсантъвчера в 19:27
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«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула
Комсомольская правдавчера в 07:52
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