Победителем «Евровидения-2019» стали НидерландыNewInform вчера в 19:10

Сергей Лазарев занял третье место среди финалистов международного песенного конкурса. Победителем в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade.

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Политика В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».

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Армия и оружие На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С» Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».

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Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

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Политика Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.

Культура В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.

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