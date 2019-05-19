Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали НидерландыNewInform вчера в 19:10
Сергей Лазарев занял третье место среди финалистов международного песенного конкурса. Победителем в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade.
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Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено 17 мая в 09:59
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Физики создали магнитометр размером в одну молекулу
Обновлено 17 мая в 02:19
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области
Обновлено вчера в 19:00
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицировано до конца июля 2019 года.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Средняя зарплата в Алтайском крае перевалила за 25 тысяч рублей
Размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по март 2019 года составил 25 092 рублей, гласят данные Алтайкрайстата.
Обновлено в 01:01
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Общаясь с журналистами звездная наследница рассказала, что ее отцу мешала семья. Муслим Магомаев был одним из самых известных исполнителей.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка
Первый канал аннулирует результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Напомним, победителем проекта шестого сезона стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено 16 мая в 08:47
Экономика
В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом
Обновлено 17 мая в 07:34
Культура
В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину
Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено вчера в 18:12
Технологии
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Ученые выяснили, почему люди забывают большинство реалистичных и ярких снов после пробуждения.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Футбол
ЦСКА — Ахмат 1:0
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено 17 мая в 22:32