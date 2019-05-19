Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали НидерландыNewInform вчера в 19:10

Сергей Лазарев занял третье место среди финалистов международного песенного конкурса. Победителем в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов

РИА Новостивчера в 20:38

На «Евровидении» победили Нидерланды

Lenta.ruвчера в 19:02

«Евровидение-2019» выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс

Коммерсантъвчера в 19:16

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

РБКвчера в 19:15

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

RT на русскомвчера в 19:07

Назван победитель Евровидения — 2019

Телеканал 360°вчера в 19:39

Объявлен победитель «Евровидения-2019»

Взгляд.рувчера в 18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено 17 мая в 09:59
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

Обновлено в 00:38
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения

Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
Обновлено вчера в 12:54
Наука

Физики создали магнитометр размером в одну молекулу

Обновлено 17 мая в 02:19
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

Обновлено вчера в 19:00
Политика

США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицировано до конца июля 2019 года.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Средняя зарплата в Алтайском крае перевалила за 25 тысяч рублей

Размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по март 2019 года составил 25 092 рублей, гласят данные Алтайкрайстата.
Обновлено в 01:01
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»

Общаясь с журналистами звездная наследница рассказала, что ее отцу мешала семья. Муслим Магомаев был одним из самых известных исполнителей.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка

Первый канал аннулирует результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Напомним, победителем проекта шестого сезона стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено 16 мая в 08:47
Экономика

В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом

Обновлено 17 мая в 07:34
Культура

В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину

Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено вчера в 18:12
Технологии

Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения

Ученые выяснили, почему люди забывают большинство реалистичных и ярких снов после пробуждения.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Футбол

ЦСКА — Ахмат 1:0

Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено 17 мая в 22:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное