Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из НидерландовiReactor вчера в 19:16

Победителем международного конкурса «Евровидение-2019» стал Дункан Лоуренс, представивший Нидерланды. В субботу, 18 мая состоялся финал международного вокального конкурса «Евровидение-2019» на котором одержал победу исполнитель из Нидерландов с композицией Arcade.

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

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