Футбол
Победитель Лиги чемпионов Тим Абромайтис перешел в «Зенит»Петербургский дневник 04:08
На берега Невы форвард переходит в статусе победителя Лиги чемпионов 2017 года и обладателя Межконтинентального кубка ФИБА. В минувшем сезоне в ЛЧ Абромайтис в среднем набирал 11,3 очка и делал 5,4 подбора в каждом из 19 проведенных поединков.
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Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Политика
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:58
Спорт
Плющенко затравили за фото с двумя иномарками
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграме снимок с двумя иномарками, передает Sport24.
Обновлено в 04:32
Политика
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено
Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
«Торпедо» обыграл «Факел» в матче 1-го тура ФНЛ со счетом 1:0. Это первая игра московской команды под руководством Сергея Игнашевича.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Игры
Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей
Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.
Обновлено в 05:06
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп ответил на критику со стороны британского посла в США
Американский лидер Дональд Трамп ответил на сообщений СМИ о том, что британский посол в США Ким Дэррок нелицеприятно отзывался о нем перед своим руководством.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Путину доложили о задержании помощника полпреда в УФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу о задержании оперативниками ФСБ Александра Воробьева, помощника полпреда президента в УФО Николая Цуканова.
Обновлено в 06:00
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига
Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
Обновлено в 05:36
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Футбол
Эррера объяснил, почему решил покинуть «МЮ»
Испанский полузащитник Андер Эррера объяснил, почему решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:55