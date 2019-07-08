На берега Невы форвард переходит в статусе победителя Лиги чемпионов 2017 года и обладателя Межконтинентального кубка ФИБА. В минувшем сезоне в ЛЧ Абромайтис в среднем набирал 11,3 очка и делал 5,4 подбора в каждом из 19 проведенных поединков.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Общество СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.

Политика Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.

Спорт Плющенко затравили за фото с двумя иномарками Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграме снимок с двумя иномарками, передает Sport24.

Политика Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Футбол «Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича «Торпедо» обыграл «Факел» в матче 1-го тура ФНЛ со счетом 1:0. Это первая игра московской команды под руководством Сергея Игнашевича.

Авто JAC объявила российские цены на новый пикап T6 Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.

Игры Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.

Политика Трамп ответил на критику со стороны британского посла в США Американский лидер Дональд Трамп ответил на сообщений СМИ о том, что британский посол в США Ким Дэррок нелицеприятно отзывался о нем перед своим руководством.

Политика Путину доложили о задержании помощника полпреда в УФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу о задержании оперативниками ФСБ Александра Воробьева, помощника полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

Авто Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.

Происшествия Следствие попросило продлить домашний арест Калви Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.

Происшествия В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.

Происшествия В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.

Происшествия Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Происшествия ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования» Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.