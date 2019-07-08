Футбол

Победитель Лиги чемпионов Тим Абромайтис перешел в «Зенит»Петербургский дневник 04:08

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На берега Невы форвард переходит в статусе победителя Лиги чемпионов 2017 года и обладателя Межконтинентального кубка ФИБА. В минувшем сезоне в ЛЧ Абромайтис в среднем набирал 11,3 очка и делал 5,4 подбора в каждом из 19 проведенных поединков.
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