Автоспорт
Победитель Гран-при Австралии послал всех после финишаГазета.Ru 10:32
Победитель гонки Гран-при Австралии Валттери Боттас объяснил, почему матерился на радио после финиша, передает "Советский спорт". Заезд "Формулы-1" прошел 17 марта в Мельбурне. Победу одержал пилот "Мерседеса" Боттас.
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