Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентациюНародные новости 01:29

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией. Об этом сообщил источник сайта Super.
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Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов

Известия07:38

Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов

ФАН01:39

Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»

Super.ruвчера в 09:59

СМИ: Победитель «Евровидения-2019» скрыл от поклонников свою гомосексуальную ориентацию

Росбалт01:15

Победитель Евровидения-2019 обманул своих поклонников

News.ruвчера в 22:41

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Газета.Ruвчера в 20:26

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Народные новости01:29
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«Евровидение»-нормальным вход запрещен

Вести.UZ02:52
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Футбол

Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу

Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Музыка

Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

Обновлено вчера в 22:35
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Кашля может и не быть. Мифы о туберкулёзе

Миф 1. Туберкулёзом болеют бомжи и наркоманы, а не дети.
Обновлено вчера в 16:51
Здоровье

Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды

Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Экономика

ЦБ Афганистана отозвал лицензию у единственного иранского банка на афганской территории

Центральный банк Афганистана аннулировал операционную лицензию единственного иранского банка, действующего на афганской территории, из-за невыполнения им инструкций правительства Афганистана.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

«Пуговка» Катя Старшова очаровала фотографиями без макияжа

Недавно Катя доказала это в очередной раз, опубликовав коллаж из фотографий, на которых она запечатлена без капли макияжа.
Обновлено в 05:31
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Сирийские ПВО снова отразили атаки со стороны Голанских высот

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Футбол

«ПСЖ» планирует заполучить Де Хеа бесплатно через год

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году и стал в составе «красных дьяволов» чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Обновлено в 06:05
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Происшествия

Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Авто

В продаже появился особый Ford Mustang GT

Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
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