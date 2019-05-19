Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентациюНародные новости 01:29
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией. Об этом сообщил источник сайта Super.
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