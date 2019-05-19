Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентациюНародные новости 01:29

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией. Об этом сообщил источник сайта Super.
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Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов

ФАН01:39

СМИ: Победитель «Евровидения-2019» скрыл от поклонников свою гомосексуальную ориентацию

Росбалт01:15

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Газета.Ruвчера в 20:26

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Народные новости01:29

Победителя «Евровидения-2019» уличили в обмане

VSE42 Новостивчера в 23:51

Победитель Евровидения-2019 обманул своих поклонников

News.ruвчера в 22:41

Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»

Super.ruвчера в 09:59
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«Евровидение»-нормальным вход запрещен

Вести.UZ02:52
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Музыка

Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»

Обновлено вчера в 20:05
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Авто

Названы апрельские бестселлеры Suzuki в России

Обновлено в 03:17
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Происшествия

На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Амбулаторной службе психиатрической помощи Москвы исполнилось 100 лет

Амбулаторной службе психиатрической помощи столицы исполнилось 100 лет.
Обновлено в 02:05
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Экономика

Средняя зарплата в Алтайском крае стала выше 25 тысяч рублей

25 092 рубля – именно столько составила средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам января-марта 2019 года.
Обновлено в 02:33
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол

Вальверде подтвердил переговоры с Гризманном

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопросы о переходе нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Нижним Новгородом»

Обновлено в 04:57
Космос

Земля прошла через хвост кометы Галлея

Обновлено вчера в 17:12
Здоровье

В Асбесте открылась детская бережливая поликлиника и отделение паллиативной помощи

Для жителей заработала детская бережливая поликлиника и отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 02:58
Экономика

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В жилом доме в Красноярском крае произошел крупный пожар

Обновлено вчера в 16:15
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
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