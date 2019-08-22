Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщинеРБК вчера в 11:56
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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Спешащая на похороны женщина рассказала, как ее не пускали на самолет в Чебоксары
PRO Город Чебоксары02:00
«Победа» направит претензию в обслуживающую рейс Москва - Чебоксары компанию из-за грубости сотрудников
Агентство Москвавчера в 09:03
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Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
С-400 на учениях сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук в Астраханской области восемь мишеней, летевших на скорости свыше 2 тыс. километров в час и имитировавших крылатые ракеты, сообщили в Западном военном округе.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева
Следственный комитет просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиненного в мошенничестве, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Обновлено в 05:28
Политика
Позиция США и «подхрюкивающих» стран по разоружению не удивила Москву
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км. Такой вид вооружения ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа 2019 года.
Обновлено в 00:24
Здоровье
В Омской области бык подхватил вирус бешенства
Омская областная ветеринарная лаборатория обнаружила вирус бешенства у быка, которого держали в одном из личных подсобных хозяйств деревни Тупицино Называевского района.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Авто
Aurus Senat появился в продаже в качестве крупномасштабной модели
Продажей миниатюрных копий занимается компания DIP Models.
Обновлено в 04:51
Здоровье
В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле уже вторая городская больница осталась без оперирующих хирургов: все врачи-хирурги ЦГБ №1 подали заявления об увольнении.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
В Турцию к пострадавшей девочке приехали российские врачи
Медики из Санкт-Петербурга приехали в больницу города Денизли (Турция), где в критическом состоянии находится 12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне отеля.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Политика
В МИД Канады заявили о возврате РФ в G8 только после «ухода из Крыма»
Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия может присоединиться к G7 только после «ухода из Крыма».
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Guardian «признала» Крым российским
В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
На Украине назвали «Нафтогаз» серьезной проблемой для Зеленского
Руководство украинской компании «Нафтогаз» в лице главы предприятия Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко является помехой для начала переговоров с Россией по поставкам газа.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Политика
На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев
На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян
Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 04:43
Технологии
В России разработают сервис для создания голосовых помощников
Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.
Обновлено в 01:23
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23