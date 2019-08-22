Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщинеРБК 11:56

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар

PRO Город Чебоксары13:30

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

РБК11:56

«Победа» направит претензию в обслуживающую рейс Москва - Чебоксары компанию из-за грубости сотрудников

Агентство Москва09:03

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Правда ПФО10:01

«Победа» прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт

РИА Новости09:38

В сети обсуждают видео с плачущей пассажиркой, опоздавшей на рейс «Победы»

Накануне.Ru09:09

«Победа» прокомментировала видео с умоляющей пустить на рейс женщиной

Москва 2410:34
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков

Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

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Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности

Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Кишинева

«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.
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YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
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Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

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Обновлено в 11:48
Технологии

«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту

23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Хоккей

«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД

У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Технологии

Немецкая компания представила летающее такси

Как сообщали "Кубанские новости", в Японии успешно прошли испытания еще одного воздушного такси, которое сможет переключаться между наземным и воздушным передвижением прямо во время езды.
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«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Общество

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Обновлено в 10:44
Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
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Технологии

Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31

Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Android Q получила официальное название

Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено в 16:21
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Кино

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
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Авто

Электрический внедорожник Ford Mustang EV вывели на испытания

В Сети появились шпионские снимки нового внедорожника Ford Mustang EV, который работает на электрической тяге.
Обновлено в 05:00
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД

«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний

В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Стало известно о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено в 20:59
Технологии

Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено в 21:18
Политика

Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра

На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке газовых месторождений на шельфе у берегов Кипра, передает агентство Agence France-Presse.
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Энергетика

Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ

В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
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Политика

В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

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Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

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Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Культура

Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам

Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
Обновлено в 12:45
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