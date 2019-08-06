Лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании. По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

с чего всё началось

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. Источник, близкий к перевозчику, сообщил РБК, что это связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

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