Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги ЕвропыРБК вчера в 18:00

Основное время матч завершилось вничью (1:1), и арбитр назначил дополнительное время, которое не принесло забитых мячей. В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

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