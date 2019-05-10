Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги ЕвропыРБК 18:00

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
В концовке серии два удара подряд отразил Аррисабалага, не позволивший забить Мартину Хинтереггеру и Гонсалу Пасьенсии. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Соперником "Челси" в этом матче станет лондонский "Арсенал", дважды переигравший "Валенсию" с общим счетом 7:3.
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