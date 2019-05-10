Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги ЕвропыРБК 18:00

В концовке серии два удара подряд отразил Аррисабалага, не позволивший забить Мартину Хинтереггеру и Гонсалу Пасьенсии. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Соперником "Челси" в этом матче станет лондонский "Арсенал", дважды переигравший "Валенсию" с общим счетом 7:3.

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

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