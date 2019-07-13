"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.

«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»

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