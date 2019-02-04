Экономика
«Победа» указала Росавиации на несостоятельность UTairURA.Ru вчера в 23:04
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с чего всё началось
«По данным из открытых источников, стоимость чистых активов Utair на конец 2017 г. и первого полугодия 2018 г. имела отрицательные значения», – написал в ноябре 2018 г. гендиректор 100%-ной «дочки» «Аэрофлота», лоукостера «Победа», Андрей Калмыков руководителю Росавиации Александру Нерадько.Ведомостивчера в 16:33
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 00:23
Музыка
Ушел из жизни российский рэпер Децл
Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.
Обновлено 02 февраля в 23:53
Политика
На Украине рассказали об «обмане Запада»
Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Второго тома дела о гибели группы Дятлова не существует, заявил прокурор
Прокуратура изучила документы о гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в четырех городах Свердловской области, сообщил журналистам в понедельник начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.
Обновлено в 02:45
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Названа предварительная причина смерти Децла
В Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 03:33
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Защита отца сенатора Арашукова обжаловала его арест
Защита подала апелляционную жалобу на арест отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, который является фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 02:46
Авто
Прием заказов на автомобили Aurus начнется с 15 февраля
С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе
Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Самолет пропавшего футболиста Салы найден
Обновлено вчера в 17:17
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
Обновленный LADA Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
BMW рассказала о купе 8-Series в исполнении First Edition
Завершают список изменений версии BMW 8-Series First Edition система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond, другое оформление ручки управления iDrive, регулятор громкости, кнопка пуска/остановки и подсвеченный рычаг переключения передач.
Обновлено в 02:48
Общество
Роскачество поддержало Росстандарт в вопросе штрафов за ложные ГОСТы
Роскачество вслед за Росстандартом предложило ввести штраф за ложную маркировку продукции ГОСТами, что позволит защитить интересы потребителей, а также оградить производителей от недобросовестной конкуренции.
Обновлено в 02:31
Происшествия
The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777
The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Башкирии проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале
В социальных сетях в воскресенье появилась видеозапись, на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии
Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
«Ростех» объявил о старте продаж телефона с защитой от прослушки
Производитель обещает, что такое устройство невозможно взломать или подслушать. Новый телефон в продажу запустила госкорпорация «Ростех».
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза
Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Кроссоверы Zotye подорожали на российском рынке
Что касается Zotye Coupa, то он предлагается по цене больше на 60-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а его базовая версия оценена в 1 100 000 рублей.
Обновлено в 01:34
Спорт
Трусова побила рекорды Загитовой и Медведевой на юниорском ЧМ
Обновлено вчера в 16:19
Транспорт
Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей России
Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:08