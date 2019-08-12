Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.

«Победа» сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

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