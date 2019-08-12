Общество

«Победа» сообщила о DDoS-атаке на свой сайтТАСС 08:07

Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.
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Сервис Navitaire подтвердил DDoS-атаку на сайт «Победы» с китайских IP

Rambler News Service11:34

DDoS-атака на сайт «Победы» могла быть организована из Китая

ТАСС10:29

Сайт «Победы» рухнул из-за наплыва желающих купить дешевые билеты

Интерфакс08:18

В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

РИА Новости10:25

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке

Ведомости08:17

Хакерская атака на сайт авиакомпании «Победа» могла быть организована с расположенных в Китае серверов

Агентство Москва10:12

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов

РБК08:09
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Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Космос

НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»

Обновлено в 09:51
Игры

Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft

К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Общество

Ко Дню города в Москве вокруг «Ямы» на Хохловской площади может появиться трехметровый забор

Заказчик проекта попросил, чтобы забор был интерактивным и народ не интерпретировал его как ограничение свободы.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы

Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»

Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Кино

Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сбили два беспилотника украинских силовиков

На юге Донецкой народной республики ополченцы сбили два беспилотника украинских силовиков, заявил руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

США ужесточат правила получения грин-карт

Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Культура

Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»

Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:01
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Обновлено в 13:47
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:11
Общество

Versace принес извинения за выпуск футболок с ошибочной картой Китая

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Претендент на пост президента США приостановила кампанию из-за участия в военных учениях

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), претендующая на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, приостановила предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях.
Обновлено в 14:04
Авто

Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк

В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
Обновлено в 04:19
Здоровье

В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью

В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 12:24
Общество

В колледжах исчезнут почти 100 профессий

Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор

Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.
Обновлено в 10:15
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Экономика

Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда

Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Авто

Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства

Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Общество

Продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700% из-за непогоды

В столице за последние три недели продажи дождевиков и свитеров выросли на 700% и 417% по сравнению с обычным для этого сезона уровнем продаж, причиной стала холодная дождливая погода, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков онлайн-ретейлера Wildberries.
Обновлено в 15:27
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