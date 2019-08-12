Общество
«Победа» сообщила о DDoS-атаке на свой сайтТАСС 08:07
Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Общество
Ко Дню города в Москве вокруг «Ямы» на Хохловской площади может появиться трехметровый забор
Заказчик проекта попросил, чтобы забор был интерактивным и народ не интерпретировал его как ограничение свободы.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Кино
Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили два беспилотника украинских силовиков
На юге Донецкой народной республики ополченцы сбили два беспилотника украинских силовиков, заявил руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Культура
Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»
Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:01
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Общество
Versace принес извинения за выпуск футболок с ошибочной картой Китая
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Претендент на пост президента США приостановила кампанию из-за участия в военных учениях
Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), претендующая на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, приостановила предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях.
Обновлено в 14:04
Авто
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор
Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Авто
Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Общество
Продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700% из-за непогоды
В столице за последние три недели продажи дождевиков и свитеров выросли на 700% и 417% по сравнению с обычным для этого сезона уровнем продаж, причиной стала холодная дождливая погода, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков онлайн-ретейлера Wildberries.
Обновлено в 15:27