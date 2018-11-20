Общество

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
РБК
06:48

Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».
РБК06:48

Подробнее о событии

«Победа» не справилась с кладью

Коммерсантъ07:21

«Победа» грозит сделать габариты ручной клади «смешными»

Интерфакс08:05

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади

РБК06:48

Как отразится на «Победе» решение суда по ручной клади

Rambler News Service07:37

Гендиректор «Победы» не согласен с решением суда по ручной клади

РИА Новости05:08

Какую ручную кладь пассажир может взять в самолет

ТАСС05:30

Верховный суд подтвердил законность бесплатного провоза вещей в салоне самолета помимо ручной клади

Эхо Москвы04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество

Эксперт оценил предложение штрафовать неработающих за неуплату взносов

Ранее в России предложили штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
Обновлено в 08:42
Транспорт

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Обновлено в 08:31
Общество

Глава Карелии нагрубил молодой матери после просьбы для ребенка

Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался открывать детский сад в поселке Суоеки по просьбе местной жительницы Анны Власовой и заявил, что к нему обращаться бесполезно.
Обновлено в 08:41
Общество

Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей

Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:41
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:42
Общество

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием

В пресс-службе отделения ПФР по Самарской области РИА Новости ранее сообщали, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при формировании списков граждан, обратившихся за выплатой данного пособия, из-за чего были перепутаны списки умерших и списки их родственников.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей

Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 08:39
Общество

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 08:42
Общество

Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб

Обновлено в 08:41
Здоровье

В Минздраве сообщили, что не предлагали вводить акцизы на колбасу

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу.
Обновлено в 08:31
Общество

В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А

В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.
Обновлено в 08:25
Общество

Собянин пообещал снести два долгостроя «по просьбе москвичей»

Власти Москвы снесут два долгостроя — двухэтажные нежилые здания на Можайском шоссе, вл. 41, и Шипиловской улице, 25, корп. 2, а на их месте благоустроят территорию.
Обновлено в 08:33
Транспорт

В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября.
Обновлено в 07:37
Общество

Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 11 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге продается квартира, где в период с 1914 по 1921 год жил известный советский писатель Максим Горький.
Обновлено в 08:24
Общество

Олег Навальный отсудил 50 тысяч у орловской колонии

Обновлено в 08:40
Главное