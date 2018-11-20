Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной кладиРБК06:48
Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».
РБК06:48
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Общество
Эксперт оценил предложение штрафовать неработающих за неуплату взносов
Ранее в России предложили штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
Обновлено в 08:42
Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Обновлено в 08:31
Общество
Глава Карелии нагрубил молодой матери после просьбы для ребенка
Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался открывать детский сад в поселке Суоеки по просьбе местной жительницы Анны Власовой и заявил, что к нему обращаться бесполезно.
Обновлено в 08:41
Общество
Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей
Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:41
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:42
Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием
В пресс-службе отделения ПФР по Самарской области РИА Новости ранее сообщали, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при формировании списков граждан, обратившихся за выплатой данного пособия, из-за чего были перепутаны списки умерших и списки их родственников.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей
Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 08:39
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 08:42
Общество
Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб
Обновлено в 08:41
Здоровье
В Минздраве сообщили, что не предлагали вводить акцизы на колбасу
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу.
Обновлено в 08:31
Общество
В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А
В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.
Обновлено в 08:25
Общество
Собянин пообещал снести два долгостроя «по просьбе москвичей»
Власти Москвы снесут два долгостроя — двухэтажные нежилые здания на Можайском шоссе, вл. 41, и Шипиловской улице, 25, корп. 2, а на их месте благоустроят территорию.
Обновлено в 08:33
Транспорт
В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда
ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября.
Обновлено в 07:37
Общество
Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 11 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге продается квартира, где в период с 1914 по 1921 год жил известный советский писатель Максим Горький.
Обновлено в 08:24
Общество
Олег Навальный отсудил 50 тысяч у орловской колонии
Обновлено в 08:40