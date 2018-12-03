Лоукостер «Победа» обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.

с чего всё началось

Авиакомпания «Победа» предложила Минтрансу исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом гендиректор лоукостера Андрей Калмыков рассказал в интервью РБК.

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