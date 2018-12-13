«Победа» получит в лизинг двадцать Boeing 737

Энергетика Энергетика Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

Экономика Экономика Сбербанк начинает сбор биометрических данных клиентов Сбербанк завершил пилотную стадию проекта по биометрической идентификации клиентов и начинает сбор их биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Экономика Экономика Газификация Владивостока начнется в 2020 году Владивосток начнут газифицировать в 2020 году, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с журналистами.

Экономика Экономика СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки» "Газпром" выкупит небоскреб "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге у собственной дочки "Газпром нефти" за 120 млрд руб. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут "Ведомости".

Экономика Экономика Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.

Экономика Экономика General Electric займется интернетом вещей. Акции рванули наверх Американский промышленный гигант General Electric (GE) решил создать новую независимую компанию, которая будет специализироваться на создании комплексного портфеля программного обеспечения для промышленного интернета вещей (IIoT).

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Экономика Экономика Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.

Финансы Финансы Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7% За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).

Экономика Экономика Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.

Экономика Экономика Банк Франции из-за протестов ухудшил прогноз роста экономики страны Банк Франции снизил прогноз роста экономики страны на 2018–2019 годы с 1,6% до 1,5%, сообщает AFP.

Экономика Экономика ФНС временно отказалась штрафовать бизнес за старый НДС в чеках Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила вопрос обновления касс для корректного отображения новой ставки НДС.

Экономика Экономика Кабмин утвердил список зон на границе с дьюти-фри Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором определены пункты пропуска через государственную границу России, в которых возможна беспошлинная торговля.

Финансы Финансы Орешкин успокаивает рынок заявлениями о курсе рубля Министр экономического развития РФ Максим Орешкин попытался успокоить рынок, разъяснив, что, по оценкам вверенного ему министерства, курс рубля зависит не от покупок ЦБ и Минфином иностранной валюты, а от динамики оттока капитала из России.