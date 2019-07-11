Общество
«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в СетиРоссийская газета 13:23
Калмыков добавил, что это решение должно сподвигнуть путешественников покупать билеты на официальном сайте перевозчика, а не на сторонних ресурсах. Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG.
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«Победа» отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на сайте авиакомпании
Агентство Москва13:00
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
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