Общество

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картойРИА Новости 13:04

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
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«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

РИА Новости13:04

«Победа» отказалась от комиссии

Коммерсантъ13:13

«Победа» сама отменила комиссию с пассажиров при покупке билетов на сайте

Ведомости13:11

«Победа» отменила сбор за оплату картой при онлайн покупке авиабилета

ТАСС13:10

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Интерфакс13:14

«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн

РБК13:01

«Победа» отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на сайте авиакомпании

Агентство Москва13:00
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
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