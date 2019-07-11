Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

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