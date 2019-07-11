Общество

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картойРИА Новости 13:04

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
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«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

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«Победа» отменила сбор за оплату картой при онлайн покупке авиабилета

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«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

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«Победа» отказалась от комиссии

Коммерсантъ13:13

«Победа» отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на сайте авиакомпании

Агентство Москва13:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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