Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайтеИнтерфакс 13:14

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика. Ранее за безналичную оплату взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или услуги.
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«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Интерфакс13:14

«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн

РБК13:01

«Победа» сама отменила комиссию с пассажиров при покупке билетов на сайте

Ведомости13:11

«Победа» отменила сбор за оплату картой при онлайн покупке авиабилета

ТАСС13:10

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

РИА Новости13:04

«Победа» отказалась от комиссии

Коммерсантъ13:13

«Победа» отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на сайте авиакомпании

Агентство Москва13:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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