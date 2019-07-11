Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика. Ранее за безналичную оплату взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или услуги.

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Политика Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".

Интернет Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.

Культура Путин направил приветствие фестивалю «Славянский базар» Президент РФ Владимир Путин, как сообщает его пресс-служба, направил приветствие участникам и гостям международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Шоу-бизнес Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Космос Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.

Экономика Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Футбол Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.

Происшествия В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.

Политика Рютте передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Происшествия Из-за шторма в Греции погибли российские туристы В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.