Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайтеИнтерфакс 13:14
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика. Ранее за безналичную оплату взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или услуги.
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«Победа» отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на сайте авиакомпании
Агентство Москва13:00
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