«Победа» отказалась от покупки МС-21 вместо Boeing 737 MAXSibnet.ru 04:12

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.

с чего всё началось

Рост издержек непременно отразится на стоимости билетов, что для лоукостера недопустимо. Ранее правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу порекомендовала лоукостеру «Победа» рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX.

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