Политика

«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21Национальная служба новостей 16:17

Лоукостер «Победа» не будет, как предлагалось ранее, использовать самолеты МС-21. На эксплуатации нового самолета сосредоточится «Аэрофлот», «Победа» продолжит выстраивать монопарк на базе самолетов Boeing 737.
Читать в источнике
с чего всё началось

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.
РБК14:11

Подробнее о событии

Источник: «Победа» отказалась менять свои Boeing 737 на МС-21

ТАСС16:15

Правительство решило не обязывать «Победу» приобретать российские самолеты МС-21

Интерфакс15:55

В правительстве отказались от идеи закупки для «Победы» российских самолетов вместо Boeing

Дождь15:37

Авиакомпания «Победа» не сможет закупить российские самолеты МС-21 в качестве альтернативы «Боингам 737 МАХ»

Эхо Москвы14:32

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

РБК14:11

Власти решили отказаться от предложения для «Победы» о покупке российских самолетов МС-21 вместо Boeing

Новая газета15:16

Правительство не будет навязывать «Победе» отечественные самолеты МС-21

Ведомости14:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

США и Литва подписали план военного сотрудничества до 2024 года

Обновлено в 17:37
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Политика

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Автоспорт

Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1»

Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Космос

Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA

Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
Обновлено в 17:40
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

Обновлено в 18:25
Общество

К бронекатеру на набережной скоро ограничат доступ (фото)

Бронекатер на пьедестале расположен на пересечении улицы Краснофлотской и переулка Святителя Иннокентия в квартале № 30 Благовещенска.
Обновлено в 21:25
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ

Отмечается, что на российском рынке новый Huawei P30 можно будет приобрести за 49 990 рублей, а Pro-версия будет стоить на двадцать тысяч дороже — 69 990 рублей.
Обновлено в 16:57
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец

Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Обновлено в 14:23
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Общество

Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Обновлено в 13:38
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов планирует провести поединки 7 сентября и 21 декабря

Обновлено в 05:32
Происшествия

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Обновлено в 07:25
Происшествия

Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами

Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МС-21
Пассажирский самолёт
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год. В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное