Политика
«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21Национальная служба новостей 16:17
Лоукостер «Победа» не будет, как предлагалось ранее, использовать самолеты МС-21. На эксплуатации нового самолета сосредоточится «Аэрофлот», «Победа» продолжит выстраивать монопарк на базе самолетов Boeing 737.
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Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.РБК14:11
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