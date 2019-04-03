Политика
«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAXВзгляд.ру вчера в 22:37
Напомним, в правительстве рекомендовали «Победе» рассмотреть замену Boeing 737 MAX самолетами МС-21. Речь шла о покупке 30 российских самолетов. Boening-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.
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с чего всё началось
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.РБКвчера в 14:11
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