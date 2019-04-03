«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAXВзгляд.ру вчера в 22:37

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.

с чего всё началось

Напомним, в правительстве рекомендовали «Победе» рассмотреть замену Boeing 737 MAX самолетами МС-21. Речь шла о покупке 30 российских самолетов. Boening-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.

Общество Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Происшествия Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Наука Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.

Политика Израильская делегация потеряла секретные оборонные документы в ресторане Делегация Совета национальной безопасности Израиля, вылетевшая в Индию, потеряла в ресторане международного аэропорта Бен-Гурион секретные документы, которые касались сделок по торговле оружием, сообщают СМИ.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Политика В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Экономика Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.

Происшествия В США арестовали китаянку, проникшую в поместье Трампа В США арестовали гражданку Китая, которая проникла на территорию резиденции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Происшествия Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Экономика ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

Политика В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Интернет Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.

Шоу-бизнес 48-летняя молодая мама Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения К своему дню рождения исполнительница одной из главных ролей в ситкоме «Моя прекрасная няня» преподнесла себе самый дорогой подарок — в октябре она стала мамой в третий раз.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Общество В России отменили бумажные СНИЛС В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).