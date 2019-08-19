Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском ГюмриRT на русском 16:23
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Победа» опровергает информацию о жёсткой посадке в Гюмри.
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с чего всё началось
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.РБК15:28
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