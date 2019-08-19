с чего всё началось

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Победа» опровергает информацию о жёсткой посадке в Гюмри.

Политика В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.

Армия и оружие Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Политика Жириновский пообещал лично приехать в Киев для его взятия Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал приехать в Киев для его взятия.

Политика Мэры трех городов Турции подозреваются в связях с террористами Мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности, отмечается в сообщении МВД.

Политика Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.

Армия и оружие США потеряли военное превосходство в Тихом океане Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.

Политика Украину готовят к размену – эксперт Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.

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Происшествия На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар «Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.

Происшествия ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.

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Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

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Экономика Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.

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Армия и оружие США провели испытания крылатой ракеты Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Политика Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.