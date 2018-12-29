Происшествия

«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
Коммерсантъ
04:00

«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс». Компания хочет в судебном порядке взыскать с аэропорта расходы на вынужденные задержки.
Коммерсантъ04:00
с чего всё началось

«Победа»: Рейсы авиакомпании в аэропорту Внуково массово задерживаются из-за действий погранслужбы

Пограничная служба массово задерживает рейсы авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил официальный представитель «Победы».
Агентство Москва03:26

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«Победа» пожаловалась на задержку рейсов во Внуково из-за пограничников

URA.Ru04:50

В аэропорту Внуково сегодня задерживаются все международные рейсы авиакомпании Победа

Эхо Москвы04:31

«Победа» пожаловалась на задержку рейсов во Внуково

News.ru04:02

«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково

Коммерсантъ04:00

«Победа»: Рейсы авиакомпании в аэропорту Внуково массово задерживаются из-за действий погранслужбы

Агентство Москва03:26

Во «Внуково» задержали рейсы «Победы». В авиакомпании назвали причиной действия пограничников

Дождь05:00

Во Внуково на два часа задержали рейс из-за сбежавшего покурить пассажира

НТВвчера в 11:16
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Происшествия

В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека

Обновлено в 02:13
Происшествия

После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (Незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими

На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Москве убили бенефициара нефтяной компании

В жилом доме по улице Гарибальди в Москве был убит Шалва Шаляхов, бенефициар нефтяной компании «Мастер-Нефть».
Обновлено в 05:08
Происшествия

МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - говорится в комментарии.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали

В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение

Подросток, напавший на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительное лечение.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован

Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".
Обновлено в 01:52
Происшествия

При пожаре в Тамбовской области погибли четыре человека

В результате пожара в Сампурском районе Тамбовской области погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Участник ДТП с поездом в Приамурье отказался от медосвидетельствования

Водитель автомобиля после столкновения с поездом на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) в Приамурье отказался пройти медицинское освидетельствование, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В массовом ДТП на Невском проспекте тяжело пострадал человек

В результате аварии один из участников ДТП доставлен в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Твери проверят сообщения о брошенной школьниками в коляску петарде

Следствие проверяет информацию о петарде, брошенной в Твери школьниками в коляску с ребенком, которого успела спасти мать, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2

Рядом с филиппинским островом Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Карелии в ДТП погиб четырехлетний ребенок

В результате столкновения погиб ребенок четырех лет. Остальные получили ранения разной степени тяжести. Это двое детей и четверо взрослых.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Кузбассовца и алтайца осудят за кражу 5 тысяч тонн угля

Обновлено в 04:03
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