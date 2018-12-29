Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из ВнуковоКоммерсантъ04:00
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс». Компания хочет в судебном порядке взыскать с аэропорта расходы на вынужденные задержки.
Коммерсантъ04:00
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с чего всё началось
Пограничная служба массово задерживает рейсы авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил официальный представитель «Победы».Агентство Москва03:26
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