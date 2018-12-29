Пограничная служба массово задерживает рейсы авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил официальный представитель «Победы».

с чего всё началось

«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс». Компания хочет в судебном порядке взыскать с аэропорта расходы на вынужденные задержки.

«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково

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