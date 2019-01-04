Футбол
Победа над «Ливерпулем» стала 100-й для Гвардиолы с «Манчестер Сити»
Победа над «Ливерпулем» стала 100-й для Гвардиолы с «Манчестер Сити»Бомбардир.рувчера в 17:58
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
|20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
|31′
|38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
|40′
Эмерик Лапорт
|45′+2′
|57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
|65′
Лерой Сане
|72′
|77′
Садио Мане
Джердан Шакири
|86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
|86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
|88′
Бернарду Силва
|89′
Эдерсон Сантана
|90′+5′
|52%
|Владение мячом
|48%
|81%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|1
|11
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|7
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
3
Данило
5
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
15
Старридж
14
Хендерсон
3
Фабиньо
11
Салах
9
Фирмино
23
Шакири
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 21 тура АПЛ (2:1). Это 100 победа Хосепа Гвардиолы во главе «Сити».
Бомбардир.рувчера в 17:58
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:53
Космос
Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»
Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».
Обновлено в 05:30
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки
Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Москве умерла школьница, приехавшая на Кремлевскую елку
Девочка приехала с родителями на Кремлевскую елку для празднования Нового года. Инцидент произошел накануне ночью.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»
"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС
Обновлено в 05:42
Политика
Путин поздравил Церетели с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области
Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России
Обновлено в 05:32
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Теннис
Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Обновлено в 01:40
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:11
Происшествия
Опубликован список погибших в результате ЧП в Магнитогорске
Магнитогорская администрация представила список погибших в результате взрыва бытового газа и последовавшего за этим обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске
Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ
Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей
Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне
Овечкин добрался до отметки в 30 голов за сезон. Причем этого показателя он достиг в 14-й раз подряд с начала карьеры.
Обновлено в 04:11
Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Из квартир обрушившегося дома в Магнитогорске спасли кошек и собаку
На месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске спасли пять кошек и собаку.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео
Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Орске четыре человека погибли от отравления угарным газом
В МЧС уточнили, что вероятной причиной произошедшего стала неисправность дымохода.
Обновлено в 05:06
Политика
МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС
Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Спорт
В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА
Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.
Обновлено вчера в 22:48
Финансы
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено вчера в 03:59