Футбол

Победа над «Ливерпулем» стала 100-й для Гвардиолы с «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру
вчера в 17:58

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 21 тура АПЛ (2:1). Это 100 победа Хосепа Гвардиолы во главе «Сити».
Бомбардир.рувчера в 17:58

Подробнее о событии

Пеп не заслужил победу над «Ливерпулем». Интригу в гонке сохранила тройка игроков «Сити»

Eurosport.ru03:13

Пеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ мало пропускает, а мы забили два. Этот результат вселяет уверенность»

Sports.ruвчера в 17:33

Хосеп Гвардиола: Мы понимали, что матч с «Ливерпулем» как финал

Советский спорт00:43

Гвардиола одержал 100-ю победу во главе «Манчестер Сити»

Sport24.ru00:36

Гвардьола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс00:35

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль», 3 января 2018 года, АПЛ, обзор матча – 2:1

Чемпионатвчера в 18:36

Гвардиола одержал 100-ю победу во главе «Манчестер Сити»

Матч ТВ02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия

Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:53
Космос

Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»

Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».
Обновлено в 05:30
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки

Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Москве умерла школьница, приехавшая на Кремлевскую елку

Девочка приехала с родителями на Кремлевскую елку для празднования Нового года. Инцидент произошел накануне ночью.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС

Обновлено в 05:42
Политика

Путин поздравил Церетели с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

Обновлено в 05:32
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Теннис

Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Обновлено в 01:40
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Обновлено в 04:11
Происшествия

Опубликован список погибших в результате ЧП в Магнитогорске

Магнитогорская администрация представила список погибших в результате взрыва бытового газа и последовавшего за этим обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске

Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей

Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне

Овечкин добрался до отметки в 30 голов за сезон. Причем этого показателя он достиг в 14-й раз подряд с начала карьеры.
Обновлено в 04:11
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Из квартир обрушившегося дома в Магнитогорске спасли кошек и собаку

На месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске спасли пять кошек и собаку.
Обновлено в 03:08
Гаджеты

Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Орске четыре человека погибли от отравления угарным газом

В МЧС уточнили, что вероятной причиной произошедшего стала неисправность дымохода.
Обновлено в 05:06
Политика

МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Спорт

В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА

Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.
Обновлено вчера в 22:48
Финансы

Доллар обновил максимум марта 2016 года

Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено вчера в 03:59
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное