Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Мануэль Тригерос
Ману Морланес
|40′
Жерар Морено
|52′
Сэмюэл Чуквуэзе
|54′
|61′
Зухаир Феддаль
Кристиан Тельо
|64′
Андрес Гуардадо
Джовани Ло Чельсо
Марио Гаспар
Мигелон Льямбрич
|67′
|69′
Хоакин Санчес
Серхио Леон Лимонес
Ману Морланес
|73′
Жерар Морено
Карлос Бакка
|79′
Виктор Руис
|89′
|90′
Серхио Каналес
|90′
Джовани Ло Чельсо
|37%
|Владение мячом
|63%
|83%
|Процент точных передач
|92%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
1
Асенхо
15
Мигелон
4
Фунес Мори
6
Руис
16
Педраса
30
Чуквуэзе
5
Касерес
8
Форнальс
28
Морланес
19
Касорла
9
Бакка
13
Лопес
23
Манди
5
Бартра
11
Тельо
2
Герреро
6
Каналес
14
Карвалью
21
Ло Чельсо
20
Фирпо
7
Леон
16
Морон
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
Представители Испании в Лиге Европы, "Вильярреал" и "Бетис" играли в матче 13-го тура Примеры. "Жёлтая субмарина" не могла победить два месяца и скатилась в зону вылета, но в воскресенье прервала неудачную серию, обыграв севильцев (2:1).
Евро-футбол.рувчера в 16:38
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«Вильярреал» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Испании по футболу
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«Вильярреал» обыграл «Бетис», прервав серию из шести матчей без побед в Примере
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