Футбол

Победа над «Бетисом» стала для «Вильярреала» первой за два месяца
Евро-футбол.ру
вчера в 16:38

Вильярреал — Бетис
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Мануэль Тригерос
Ману Морланес
40′
Жерар Морено
52′
Сэмюэл Чуквуэзе
54′
61′
Зухаир Феддаль
Кристиан Тельо
64′
Андрес Гуардадо
Джовани Ло Чельсо
Марио Гаспар
Мигелон Льямбрич
67′
69′
Хоакин Санчес
Серхио Леон Лимонес
Ману Морланес
73′
Жерар Морено
Карлос Бакка
79′
Виктор Руис
89′
90′
Серхио Каналес
90′
Джовани Ло Чельсо
Представители Испании в Лиге Европы, "Вильярреал" и "Бетис" играли в матче 13-го тура Примеры. "Жёлтая субмарина" не могла победить два месяца и скатилась в зону вылета, но в воскресенье прервала неудачную серию, обыграв севильцев (2:1).
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