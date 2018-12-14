Общество
«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды
«Победа» может ввести плату за стаканчики для водыBFM.ru08:31
Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
BFM.ru08:31
Оценить
47 человек отреагировали
с чего всё началось
В настоящий момент ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 миллиона рублей. "При этом, если плата за стаканчики будет введена, питьевая вода останется по-прежнему бесплатной, можно будет наливать в принесённую с собой посуду", - добавил собеседник агентства.РИА Новости07:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпания «Победа» может ввести плату в 5 руб. за пластиковые стаканчики на борту
Агентство Москва06:49
Авиакомпания «Победа» может сделать платными пластиковые стаканчики на борту
Rambler News Service06:25
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:12, Ашберн
Здоровье
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество
Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал резонансную историю с бакланами, вредившими строительству нового футбольного стадиона.
Обновлено в 03:17
Общество
Число заключённых в России достигло исторического минимума
Количество заключённых в России достигло исторического минимума.
Обновлено в 03:13
Общество
Поздравление от президента России прозвучит в метро Москвы в Новый год
Обновлено в 06:36
Общество
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
В России утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации.
Обновлено в 03:50
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности
В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:29
Общество
Правительство планирует усилить контроль за автошколами, пишут СМИ
Правительство поручило МВД и Минтрансу разработать к маю 2019 года проект документа, наделяющий полицию полномочиями по контролю автошколами.
Обновлено в 07:31
Путешествия
«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня
Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Общество
В Санкт-Петербурге накажут организаторов акций протеста
В Санкт-Петербурге накажут организаторов акций протеста Санкт-петербургская прокуратура через суд потребовала взыскать с оппозиционных активистов, организаторов митинга «Он нам не царь» накануне инаугурации президента Владимира Путина, 11 млн рублей.
Обновлено в 09:01
Общество
Более 50 объектов водоснабжения модернизировали в Подмосковье
Обновлено в 09:14
Общество
Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Здоровье
ОНФ выяснит, почему Минздрав меняет лекарства для больных гепатитом С
Общероссийский народный фронт направит в Минздрав запрос для выяснения причин, почему министерство планирует заменить эффективные препараты для борьбы с гепатитом С на устаревшие, сообщила пресс-служба ОНФ.
Обновлено в 07:51
Общество
Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику
Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп появилась на публике в среду, 12 декабря, с новым цветом волос, который рассмешил зрителей.
Обновлено в 02:30
Общество
Появление в пьяном виде предложили наказывать трудотерапией
Законодатели предлагают сделать обязательные работы альтернативным видом наказания за появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Обновлено в 03:28
Общество
Москвичей призвали не тревожить спящих в парках ежей
Жителей Москвы просят с осторожностью относиться к спящим в городских парках ежам и не забирать их домой.
Обновлено в 09:28