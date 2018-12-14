Общество
«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды
«Победа» может ввести плату за стаканчики для водыBFM.ru08:31
Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
BFM.ru08:31
Оценить
63 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпания «Победа» может сделать платными пластиковые стаканчики на борту
Rambler News Service06:25
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Путешествия
«ИрАэро» в пятницу прекратит вывоз россиян с острова Хайнань
Авиакомпания "ИрАэро" в пятницу совершит последний рейс по вывозу российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 05:22
Общество
Генпрокуратура признала арест правозащитника Пономарева законным
Генеральная прокуратура РФ признала законным арест правозащитника Льва Пономарева в связи с нарушением им порядка организации публичного мероприятия, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:20
Общество
В Израиле прошли протесты «желтых жилетов»
Как отмечается, протесты были инициированы общественными деятелями на фоне объявления властей о повышении цен на различные продукты, в том числе на хлеб, молоко, воду, а также на электричество.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности
В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:29
Общество
Елку из использованных проездных установили в московском метро
Администрация московского метро установила на станции "Тургеневская" необычную елку высотой 3,5 м из использованных проездных "Единый".
Обновлено в 04:23
Общество
Заблокированный в России Telegram вырос
Аудитория мобильного приложения Telegram выросла более чем в полтора раза за последний год и составила 3,4 миллиона человек в день.
Обновлено в 12:09
Общество
Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество»
Сегодня в Москве официально дан старт новогодним гуляньям, в городе зажглись праздничные огни и стартовал главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится почти месяц - до 13 января.
Обновлено в 11:13
Общество
Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена».
Обновлено в 06:10
Общество
Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко
Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Общество
Решение комиссии не предполагает снос дома на Большой Никитской
Обновлено в 14:08
Общество
В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами
По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено в 08:17
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы
Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 07:43
Общество
Москвичей попросили не будить впавших в спячку ежей
Обновлено в 10:20
Транспорт
В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД
Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено в 02:28