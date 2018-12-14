Общество
«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды
«Победа» может ввести плату за стаканчики для водыBFM.ru08:31
Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
BFM.ru08:31
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Авиакомпания «Победа» может сделать платными пластиковые стаканчики на борту
Rambler News Service06:25
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:18, Ашберн
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