Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды

Общество Общество Генпрокуратура назвала причину ареста правозащитника Пономарева Глава общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев призывал к участию в несогласованном митинге на Лубянской площади в Москве, чем и обусловлен административный арест на 16 суток.

Здоровье Здоровье Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.

Путешествия Путешествия «Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Общество Общество Поздравление от президента России прозвучит в метро Москвы в Новый год

Общество Общество В России изменился порядок проведения ЕГЭ В России утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации.

Общество Общество Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.

Общество Общество В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.

Общество Общество Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена».

Общество Общество На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Общество Общество Экологи попросили москвичей не будить спящих ежей

Транспорт Транспорт ЦОДД прогнозирует улучшение дорожной ситуации в Москве к 21:00 Ситуация с пробками на дорогах в столице, которая в настоящий момент оценивается в 9 баллов из максимально возможных 10, нормализуется к 21:00.

Общество Общество Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства

Общество Общество Директором Института Генплана Москвы стала Татьяна Гук