Происшествия
«Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из Петербурга
«Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из ПетербургаИнтерфакс10:22
По словам собеседника агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, "требующими в процессе подготовки к вылету вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета".
Интерфакс10:22
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