Происшествия

«Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из Петербурга
Интерфакс
10:22

По словам собеседника агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, "требующими в процессе подготовки к вылету вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета".
Интерфакс10:22

Подробнее о событии

ФСБ ответила на претензии «Победы» по досмотрам самолетов в Пулково

РБК12:59

Задержки «Победы» в Пулково ФСБ объяснила необходимостью охранять границу

Мойка7812:59

В «Победе» заявили, что рассматривают возможность отмены рейсов из Пулково

Петербургский дневник11:09

В погранслужбе ФСБ назвали правомерными осмотры самолетов «Победы», задержанных в Пулково

ТАСС12:25

«Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из Петербурга

Интерфакс10:22

ФСБ ответила «Победе» о задержках в Пулково. Спецслужбы так защищают границу

Фонтанка.Ру11:22

В «Пулково» отреагировали на угрозы «Победы» отказаться от международных рейсов

ФАН10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Происшествия

Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми

Обновлено в 13:39
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до двух

Спасатели при разборе завалов дома в Шахтах в Ростовской области нашли тело еще одного погибшего, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе

Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с детьми, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Найроби боевики напали на отель

Обновлено в 09:29
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Очевидец рассказал, как судья сбил девушку на переходе в Краснодаре

Обновлено в 14:07
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост «ВКонтакте»

Невский районный суд Петербурга во вторник прекратил производство по уголовному делу в отношении местного жителя Эдуарда Никитина, которого следствие просило направить на принудительное лечение за публикацию в соцсети "ВКонтакте" политического анекдота и карикатуры, признанных экстремистскими.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Товарный поезд насмерть сбил ребенка в Санкт-Петербурге

Обновлено в 12:10
Происшествия

В Уфе двоих полицейских заподозрили в избиении следователя

По данным ведомства, в декабре 2018 года двое следователей пришли в райотдел Демы с понятыми, чтобы осмотреть помещение для административно-задержанных лиц.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Петербурге горит автосервис на площади 100 кв. м

"15 января в 19:00 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Екатерининский проспект, дом 1. На первом этаже двухэтажного автосервиса происходит горение обстановки на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети»

В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Чечне

Обновлено в 13:27
Происшествия

Подозреваемого в поджоге на территории Киево-Печерской лавры задержали

Подозреваемый в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры задержан, сообщает в Twitter МВД Украины.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Тысячи поляков вышли на улицы из-за убийства мэра Гданьска

Обновлено в 14:34
Происшествия

При прорыве трубы возле площади Победы пострадал мужчина

Выяснилось, что петербуржец обварил стопы в кипятке после прорыва трубы. Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Обновлено в 12:35
Главное