Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург). Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника лоукостера.

«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»

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