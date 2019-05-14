Шоу-бизнес

Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честнойГазета.Ru 06:54

Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
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Победа подтвердилась, но это ни о чем не говорит. Триумф дочери Алсу «после проверки» оказался преждевременным

Царьград08:05

Официально подтверждено: победа дочери Алсу в «Голос. Дети» оказалась честной

ЛигаNews.net07:55

«Голос» не продается

Комсомольская правда03:00

Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной

Газета.Ru06:54

Внутренний аудит: подсчет голосов в финале шоу «Голос.Дети»

Суть событий05:29

Оператор подсчета смс на голосовании шоу «Голос. Дети» заявил об отсутствии «подтасовок»

Накануне.Ru07:01

Первый канал: фальсификаций на шоу «Голос. Дети» не было

Новые Известия04:54
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Наука

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря

Обновлено в 08:03
Происшествия

Три человека погибли при чистке выгребной ямы в Ростовской области

Обновлено в 07:43
Транспорт

В ЦОДД назвали главную причину аварий на дорогах Москвы

Обновлено в 03:44
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»

В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Религия

Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться

Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Футбол

Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы

Обновлено в 06:47
Автоспорт

Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й

Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Кино

Съемки нового фильма по Mortal Kombat пройдут в Австралии

Обновлено в 04:16
Политика

Парубий подписал закон о «госязыке»

Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено 12 мая в 17:41
Происшествия

Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Политика

Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США

МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Наука

Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов

Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено вчера в 05:49
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка

Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»

Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Импортера алкоголя «Юта-НН» подозревают в неуплате налогов

Руководителей компании подозревают в создании схемы уклонения от налогов и неуплате свыше 602 миллионов рублей в казну, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Обновлено в 03:39
Общество

В Петербурге суд отменил разрешения на застройку устья Смоленки

Обновлено в 06:00
Авто

Обновленная Skoda Superb получит матричные фары

Судя по ролику, флагман чешской марки обзаведется матричными светодиодными фарами. Skoda продолжает разжигать интерес к очередной премьере.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Диверсия в порту: взорваны танкеры Саудовской Аравии

Министр сказал, что в шесть часов утра в воскресенье, 12 мая 2019 года, два саудовских нефтяных танкера были подвергнуты диверсионному нападению в исключительной экономической зоне Объединенных Арабских Эмиратов, у побережья эмирата Фуджейра, в то время как они направлялись в Персидский залив.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

National Interest предложил России и США поделить мир между собой

Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Культура

Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины

Обновлено в 07:20
Культура

Первый канал призвал не верить итогам проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:13
Происшествия

Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад

Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Экономика

Суд ввел процедуру наблюдения в компании «Сибмост»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, заявил во вторник журналистам, что видит риски невыполнения в срок работ со стороны "Сибмоста", в том числе по строительству первой очереди Восточного обхода Новосибирска.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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