Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честнойГазета.Ru 06:54
Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
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Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Транспорт
В ЦОДД назвали главную причину аварий на дорогах Москвы
Обновлено в 03:44
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Религия
Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться
Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Футбол
Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы
Обновлено в 06:47
Автоспорт
Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Кино
Съемки нового фильма по Mortal Kombat пройдут в Австралии
Обновлено в 04:16
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Политика
Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США
МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Наука
Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов
Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка
Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»
Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Импортера алкоголя «Юта-НН» подозревают в неуплате налогов
Руководителей компании подозревают в создании схемы уклонения от налогов и неуплате свыше 602 миллионов рублей в казну, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Обновлено в 03:39
Авто
Обновленная Skoda Superb получит матричные фары
Судя по ролику, флагман чешской марки обзаведется матричными светодиодными фарами. Skoda продолжает разжигать интерес к очередной премьере.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Диверсия в порту: взорваны танкеры Саудовской Аравии
Министр сказал, что в шесть часов утра в воскресенье, 12 мая 2019 года, два саудовских нефтяных танкера были подвергнуты диверсионному нападению в исключительной экономической зоне Объединенных Арабских Эмиратов, у побережья эмирата Фуджейра, в то время как они направлялись в Персидский залив.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Происшествия
Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад
Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Экономика
Суд ввел процедуру наблюдения в компании «Сибмост»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, заявил во вторник журналистам, что видит риски невыполнения в срок работ со стороны "Сибмоста", в том числе по строительству первой очереди Восточного обхода Новосибирска.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11