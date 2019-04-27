Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима ГалкинаBimru.ru 01:10
Победа дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» вызвала общественные споры. Нельзя отрицать, что девочка талантлива, но на фоне других участников решающего раунда, внучка сенатора Ралифа Сафина смотрелась слабо.
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Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо.
— Максим Галкин, российский исполнительREGNUM 06:06
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Музыка
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
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Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Технологии
Mail.ru представит летом голосовой помощник «Маруся»
Группа Mail.ru запустит своего голосового помощника «Маруся» в июле этого года, а уже в октябре появится созданная ею смарт-колонка с ассистентом.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин захотел поговорить с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:15
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Культура
Башаров может воссоединиться с бывшей женой
Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
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Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Общество
«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53
Политика
Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада
Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
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Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма».
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Происшествия
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В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
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Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
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Футбол
«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта
Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
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Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку
Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
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Политика
В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала
Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
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Гаджеты
Как включить тёмную тему на самом популярном браузере для Android
Эксперты рассказали, как включить тёмную тему в Google Chrome. Прежде всего нужно обновить браузер до версии 74 или более поздней.
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