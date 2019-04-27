Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима ГалкинаBimru.ru 01:10

Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо.

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Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима Галкина

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