Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима ГалкинаBimru.ru 01:10

Победа дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» вызвала общественные споры. Нельзя отрицать, что девочка талантлива, но на фоне других участников решающего раунда, внучка сенатора Ралифа Сафина смотрелась слабо.
Читать в источнике
Максим Галкин
Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо.
— Максим Галкин, российский исполнительREGNUM 06:06

Подробнее о событии

Максим Галкин после финала шоу «Голос. Дети» заявил, что их с Аллой Пугачевой дети никогда не будут участвовать в конкурсах

Вокруг ТВ05:26

«Слишком много звёздных друзей „топило“ за девочку»: Галкин оценил победу дочери Алсу

Телепрограмма05:24

Максим Галкин принял решение о судьбе своих детей: «Я сделаю всё для этого...»

7Дней.ру03:00

Галкин решил не пускать своих детей на конкурсы после победы дочери Алсу

РИА Новости02:03

Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима Галкина

Bimru.ru01:10

Галкин отреагировал на «несправедливый» результат конкурса «Голос.Дети»

РБК03:23

Кто вместо дочери Алсу должен был победить на «Голосе», рассказал Галкин

Газета.Ru01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Музыка

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Автоспорт

Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Технологии

Mail.ru представит летом голосовой помощник «Маруся»

Группа Mail.ru запустит своего голосового помощника «Маруся» в июле этого года, а уже в октябре появится созданная ею смарт-колонка с ассистентом.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин захотел поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:15
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Культура

Башаров может воссоединиться с бывшей женой

Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Политика

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 10:15
Футбол

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Общество

«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах

Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53
Политика

Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада

Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Футбол

Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма».
Обновлено в 10:51
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку

Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
Обновлено в 02:08
Политика

В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала

Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Гаджеты

Как включить тёмную тему на самом популярном браузере для Android

Эксперты рассказали, как включить тёмную тему в Google Chrome. Прежде всего нужно обновить браузер до версии 74 или более поздней.
Обновлено вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Галкин
Российский исполнитель
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное