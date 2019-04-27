Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозренияОреанда-Новости 04:09

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
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Валерий Меладзе призвал руководство Первого канала перепроверить результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВ05:30

Дочь певицы Алсу стала победительницей вокального конкурса «Голос. Дети»

Bash.News01:14

РБК: Первый канал проведет проверку результатов конкурса «Голос. Дети»

ТАСС02:58

«Взлом системы»: Киркоров, Бузова и другие звёзды оказали дочке Алсу медвежью услугу

Комсомольская правда05:16

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

РИА Новости03:02

«Первый канал» подтвердил начало проверки итогов голосования в «Голосе»

РБК05:11

Первый канал подтвердил проверку итогов «Голоса», где победила дочь Алсу

Газета.Ru05:16
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Политика

Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Общество

Жительница Екатеринбурга названа самой красивой сотрудницей Росгвардии

Конкурс носил название «Краса Росгвардии». Победительница служит в звании прапорщика, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:24
Кино

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку

Обновлено вчера в 20:43
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Фигуранта по делу об изнасиловании в Уфе отпустили под домашний арест

В Уфе суд изменил меру пресечения для экс-полицейского Павла Яромчука, который является фигурантом дела о групповом изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 02:54
Авто

25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

Третьего полковника ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд российской столицы в пятницу, 26 апреля, заключил под стражу бывшего сотрудника управления «К» ФСБ РФ полковника Андрея Васильева, которого обвиняют в хищении 490 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Общество

Определены самые уязвимые пароли

По подсчетам NCSC, самый уязвимый пароль, обладатели которого чаще всего становятся жертвами кибертак — «123456» (23,2 млн взломов по всему миру).
Обновлено в 05:09
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»

Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730

Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено вчера в 15:17
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия

Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 16:12
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Политика

Путин назвал Китай стратегическим партнёром

Китай является для России стратегическим партнёром.
Обновлено в 04:42
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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