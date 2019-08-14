"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.

Спорт день за днем

Игры Директор Take-Two впечатлен грядущим поколением консолей и их возможностями Штраус Зельник не уточнял, даст ли следующее поколение консолей такие возможности, а еще упомянул, что максимальный реализм не нужен всем проектам Take-Two, но для NBA 2K это станет серьезным шагом вперед и откроет новые горизонты для творчества.

Экономика США отложат введение пошлины на часть китайских товаров Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.

Авто Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.

Армия и оружие Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.

Здоровье Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Политика Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17 Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Авто Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.

Армия и оружие В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.

Политика Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.

Путешествия Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.

Общество Роскачество рассказало о признаках плохого вина Роскачество рассказало о способах определения некачественного вина – как в магазине, в момент выбора, так и в процессе его употребления.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Финансы Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Происшествия В Перми пенсионер перерезал трос промышленным альпинистам Ранее стало известно, что 13 августа двое промышленных альпинистов 28 и 30 лет работали на 9-ом этаже многоэтажного дома, когда 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения потребовал у мужчин остановить работы и уйти.