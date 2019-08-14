"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.

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