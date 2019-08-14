Футбол

Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евроГазета.Ru 04:09

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.
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