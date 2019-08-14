Футбол

Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евроГазета.Ru 04:09

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Порту» потеряет €44 млн из-за поражения «Краснодару» и пропуска Лиги чемпионов

Sport24.ru04:47

СМИ: «Краснодар» лишил «Порту» 44 миллионов евро

Матч ТВ05:46

В Португалии подсчитали, что из-за поражения от «Краснодара» «Порту» потерял 44 миллиона евро

Спорт-Экспресс05:26

Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро

Lenta.ru05:40

Поражение «Порту» негативно скажется на финансовом состоянии клуба

Газета.Ru06:35

СМИ: «Краснодар» лишил «Порту» 44 миллионов евро

Sportbox.RU05:46

«Порту» – «Краснодар» – 2:3. Газеты Португалии о вылете из Лиге чемпионов

Чемпионат04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Гаджеты

WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев

Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Политика

В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика

Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
Обновлено в 07:21
Политика

Песков не комментирует поездку Путина на мотоцикле без шлема

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует поездку российского лидера Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.
Обновлено в 06:54
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Общество

Концерт Пласидо Доминго в Москве не отменят из-за секс-скандала

Обновлено в 05:34
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерины в Севастополе

Президент России Владимир Путин встал на колено и, как галантный кавалер, поцеловал руку юной балерине во время своего визита в Академию Хореографии в Севастополе.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Обновлено в 06:16
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Хоккей

Малкин — Куницу: «Выиграли три Кубка Стэнли и теперь друзья навсегда»

Последним клубом Куница стало «Чикаго». Малкин и 39-летний канадец вместе трижды выигрывали Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
Обновлено в 06:25
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество

В школах предложили ввести факультатив по киберспорту

Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки по киберспорту.
Обновлено в 04:26
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Обновлено в 04:22
Энергетика

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения

«Краснодар» в официальном Twitter поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с 52-летием.
Обновлено в 02:44
Общество

Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота

В английском графстве Ноттингемшир муж и жена выиграли 1 млн фунтов стерлингов лишь благодаря тому, что забыли купить своему домашнему питомцу поесть.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В России мужчина заложил в ломбард арендованный Mercedes

Обновлено в 06:03
Политика

Путин посетит Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное