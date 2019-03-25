Италия — Лихтенштейн 6:0Soccer.ru 26 марта в 17:04

Нападающий сборной Италии Фабио Квальярелла стал самым возрастным бомбардиром в истории национальной команды. Сегодня футболист отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Лихтенштейна.

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Происшествия В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Авто Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».

Политика США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.

Происшествия Самолет не смог с первого раза сесть на Ямале из-за уборки снега Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Политика Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.

Гаджеты Складной смартфон Xiaomi показали на видео Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Общество Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.

Авто Haval открывает завод под Тулой! Что там будут выпускать? Haval F7: Первенцем автозавода под Тулой станет паркетник Haval F7, сборка которого начнется в июне.

Общество Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27 Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.

Спорт Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.