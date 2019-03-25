Футбол

Италия — Лихтенштейн 6:0Soccer.ru 26 марта в 17:04

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 26 марта
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Нападающий сборной Италии Фабио Квальярелла стал самым возрастным бомбардиром в истории национальной команды. Сегодня футболист отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Лихтенштейна.
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