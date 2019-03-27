Победа Италии над Лихтенштейном стала крупнейшей с 1962 годаМатч ТВ 02:27

Сборная Италии впервые с 1962 года одержала победу с разницей шесть мячей, обыграв Лихтенштейн в отборочной игре к Евро-2020.

Победа Италии над Лихтенштейном стала крупнейшей с 1962 года

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