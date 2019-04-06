Победа «Бетиса» оставила «Вильярреал» в зоне вылетаЕвро-футбол.ру вчера в 16:40

"Бетис" с "Вильярреалом" закрывали программу матчей 31-го тура чемпионата Испании. Севильцы переиграли противника благодаря дублю Джовани Ло Чельсо (2:1). Если "Бетис" победил дома впервые за более, чем два месяца, то его соперник находится в зоне вылета.

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