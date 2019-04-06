Футбол

Победа «Бетиса» оставила «Вильярреал» в зоне вылетаЕвро-футбол.ру вчера в 16:40

Бетис — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Джовани Ло Чельсо
11′
13′
Родриго Фунес Мори
20′
Сэмюэл Чуквуэзе
28′
Даниэле Бонера
Сантьяго Касерес
35′
Виктор Руис
Хесе Родригес
45′+1′
52′
Сантьяго Касерес
Джовани Ло Чельсо
63′
65′
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Бакка
Серхио Каналес
Хоакин Санчес
67′
72′
Ману Морланес
Жерар Морено
Джовани Ло Чельсо
Хуниор Фирпо
73′
Зухаир Феддаль
79′
Хесе Родригес
Хави Гарсия
80′
90′+3′
Марио Гаспар
Вильям Карвалью
90′+5′
Кристиан Тельо
90′+6′
"Бетис" с "Вильярреалом" закрывали программу матчей 31-го тура чемпионата Испании. Севильцы переиграли противника благодаря дублю Джовани Ло Чельсо (2:1). Если "Бетис" победил дома впервые за более, чем два месяца, то его соперник находится в зоне вылета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неприятная травма бывшего игрока «Реала». Это жесть

Спорт-Экспресс03:08

Дубль Ло Чельсо принес «Бетису» победу над «Вильярреалом» в матче примеры

РИА Новостивчера в 17:07

Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»

Чемпионатвчера в 16:43

«Бетис» добыл победу в матче с «Вильярреалом»

Советский спортвчера в 16:51

«Вильярреал» уступил «Бетису», не забив пенальти на 88-й минуте

Sport24.ruвчера в 16:39

Дубль Ло Сельсо принес «Бетису» победу над «Вильярреалом»

Матч ТВвчера в 16:39

«Бетис» – «Вильярреал»: какую сделать ставку?

Все про Спорт ру06 апреля в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

В США предвыборную кампанию Зеленского сравнивают с тактикой Трампа

Методы Зеленского по ведению предвыборной кампании сравнивают с тактикой Трампа.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин заявил о важности сохранения свободного интернета

Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Экономика

Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз

До конца первого полугодия нынешнего года в России предполагается разработать четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines

Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Армия Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук

Обновлено в 02:40
Общество

Для родителей на портале госуслуг появилась новая функция

На портале госуслуг в личном кабинете появилась новая функция для родителей.
Обновлено в 00:42
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Политика

Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Культура

Режиссер театра: нужно, чтобы пьеса тебя зажигала

Театр реагирует на жизнь, отзывается.
Обновлено в 02:00
Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Обновлено в 03:20
Авто

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме видеоролик, на котором он поет песню Change Your Heart британской группы The Korgis.
Обновлено в 00:20
Авто

Амбассадор на хабе: как мы будем покупать машины через 10 лет

Обновлено в 03:16
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Хоккей

Ларионов: Ковальчук провёл несколько лет в КХЛ, где совершенно другие реалии

Плюс сам Илья провёл несколько последних лет в КХЛ, где совершенно другой хоккей, другие реалии.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:12
Политика

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Обновлено в 03:38
Наука

Япония автоматизирует построение базы на Луне

Автоматизированный экскаватор / ©JAXA Представители JAXA рассказали, что на данный момент они модифицировали трактор и экскаватор.
Обновлено в 03:22
Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное