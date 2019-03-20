Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клеветеРИА Новости вчера в 17:53
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.
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с чего всё началось
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.Коммерсантъвчера в 12:52
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Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Центробанк за 2018 год выявил 168 финансовых пирамид
Центральный банк России в минувшем году выявил 168 финансовых пирамид, при этом в 2017 году было выявлено 137 таких структур.
Обновлено в 00:35
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты
Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии
Российские военные начали испытывать вертолет Ми-28НМ в сложнейших погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Двое жителей Бурятии изнасиловали девочку и засняли это на видео
После застолья мужчины решили изнасиловать девочку.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
РФС снял шесть очков с «Тюмени»
С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Компания MAKFA завоевывает мировой рынок инновационных продуктов
Компания МАКФА на выставке The International Food and Drink Event (IFE) в Великобритании, являющейся одной из ключевых в международном календаре выставочных мероприятий, представила инновационную линейку макаронных изделий под саб-брендом Livingood.
Обновлено в 00:01
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Единоборства
Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Новый глава Челябинской области рассказал о ближайших планах
Обновлено вчера в 13:14