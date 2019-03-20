Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клеветеРИА Новости 17:53

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.
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По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. В «Роскосмосе» ранее рассказывали об информационной атаке на госкорпорацию.
Коммерсантъ12:52

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Полиция возбудила дело о клевете по иску Дмитрия Рогозина

Коммерсантъ14:48

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

РИА Новости17:53

Полиция возбудила уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

ТАСС13:46

Полиция возбудила дело из-за жалобы Рогозина на клевету в СМИ

РБК13:51

Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете

Эхо Москвы18:07

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

RT на русском14:58

В Москве возбуждено дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

Российская газета14:01
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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