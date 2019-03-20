Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клеветеРИА Новости вчера в 17:53
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.
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с чего всё началось
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.Коммерсантъвчера в 12:52
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Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
РФ продолжит очистку территории Сербии от натовских боеприпасов
Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш, продолжают гуманитарное разминирование Сербии, что гарантирует безопасность последующего использования земель для промышленных или сельскохозяйственных работ.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Финансы
Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году
«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Экономика
Трутнев: бюрократия мешает развитию жилищного строительства в ДФО
На заседании планируется рассмотреть процедуру оформления документов для строительства, которая, по словам Ю.Трутнева, слишком затянута.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта
Изменения в движении поездов произойдет на Горьковском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском и Савеловском направления МЖД.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Skoda анонсировала премьеры двух серийных электрокаров
Компания Skoda до конца нынешнего года покажет свой первый серийный электрокар на базе ситикара Citigo.
Обновлено в 03:20
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
Китай построит первую плавучую АЭС
В этом году Китай начнет строить свою первую плавучую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:28
Здоровье
«Академик Федор Углов» обслужил 919 амурчан
Было проведено почти 2,7 тысячи диагностических исследований, 71 человек получил направления на лечение в стационарных клиниках.
Обновлено в 03:04
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
Обновлено в 00:59
Политика
Астану переименовали в Нурсултан
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте
Елена Степаненко продолжает творческую деятельность, но их дуэта с Евгением Петросяном уже не существует.
Обновлено в 03:24
Экономика
СМИ узнали о планах Citigroup продать золото Венесуэлы
«Citigroup планирует продать несколько тонн золота, внесенного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в $1,6 млрд», — передает вещатель.
Обновлено в 03:10