Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клеветеРИА Новости вчера в 17:53

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.
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с чего всё началось

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Коммерсантъвчера в 12:52

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Полиция возбудила дело о клевете по иску Дмитрия Рогозина

Коммерсантъвчера в 14:48

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

РИА Новостивчера в 17:53

Полиция возбудила уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

ТАССвчера в 13:46

Полиция возбудила дело из-за жалобы Рогозина на клевету в СМИ

РБКвчера в 13:51

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

RT на русскомвчера в 14:58

Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете

Эхо Москвывчера в 18:07

В Москве возбуждено дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

Российская газетавчера в 14:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
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Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставку

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Шоу-бизнес

Ваенга раскрыла диагноз, из-за которого ей пришлось отменить концерты

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

РФ продолжит очистку территории Сербии от натовских боеприпасов

Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш, продолжают гуманитарное разминирование Сербии, что гарантирует безопасность последующего использования земель для промышленных или сельскохозяйственных работ.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Финансы

Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году

«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Экономика

Трутнев: бюрократия мешает развитию жилищного строительства в ДФО

На заседании планируется рассмотреть процедуру оформления документов для строительства, которая, по словам Ю.Трутнева, слишком затянута.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта

Изменения в движении поездов произойдет на Горьковском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском и Савеловском направления МЖД.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Skoda анонсировала премьеры двух серийных электрокаров

Компания Skoda до конца нынешнего года покажет свой первый серийный электрокар на базе ситикара Citigo.
Обновлено в 03:20
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт

Власти Москвы пояснили, кому следует ограничить въезд в пределы МКАД

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Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Энергетика

Китай построит первую плавучую АЭС

В этом году Китай начнет строить свою первую плавучую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:28
Здоровье

«Академик Федор Углов» обслужил 919 амурчан

Было проведено почти 2,7 тысячи диагностических исследований, 71 человек получил направления на лечение в стационарных клиниках.
Обновлено в 03:04
Экономика

Компромат на курганских главврачей передают силовикам

Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

Обновлено в 00:59
Политика

Астану переименовали в Нурсултан

Обновлено вчера в 06:33
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Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
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Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте

Елена Степаненко продолжает творческую деятельность, но их дуэта с Евгением Петросяном уже не существует.
Обновлено в 03:24
Экономика

СМИ узнали о планах Citigroup продать золото Венесуэлы

«Citigroup планирует продать несколько тонн золота, внесенного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в $1,6 млрд», — передает вещатель.
Обновлено в 03:10
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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