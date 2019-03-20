По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клеветеРИА Новости 17:53

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

с чего всё началось

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.

Армия и оружие ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Политика Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.

Политика Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.

Финансы Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».

Происшествия Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Шоу-бизнес Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.

Политика Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.

Космос Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Армия и оружие Макрон привлечет войска для разгона «жёлтых жилетов» Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что для обеспечения порядка во время очередных акций «жёлтых жилетов» будут привлечены военные, 20 марта передает агентство Associated Press.

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.

Политика Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Политика Аваков признался в ежедневном использовании русского языка Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.