По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клеветеКоммерсантъ 12:52

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

с чего всё началось

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. В «Роскосмосе» ранее рассказывали об информационной атаке на госкорпорацию.

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

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