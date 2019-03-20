По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клеветеРИА Новости 17:53

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

с чего всё началось

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.

По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете

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