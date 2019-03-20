Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клеветеРИА Новости 17:53
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено дело, им занимаются московские полицейские.
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с чего всё началось
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.Коммерсантъ12:52
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
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Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
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Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
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Шоу-бизнес
Беременную Решетову не позвали на день рождения дочки Тимати
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Обновлено в 06:28
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Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
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Обновлено в 14:17
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:20
Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
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